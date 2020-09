Baroin candidat à la présidentielle ? LR suspendu à la décision du maire de Troyes

Le parti Les Républicains (LR) fait sa rentrée officielle ce vendredi et samedi au Port-Marly dans les Yvelines. Une rentrée sous le signe de l'incertitude en vue de la prochaine élection présidentielle de 2022. La question est sur toutes les lèvres ou presque : qui représentera la droite pour ce scrutin ?

Pour de nombreux militants et élus LR, François Baroin devrait endosser le costume de candidat, mais le doute persiste sur ses intentions. L'ambiance est donc pesante, d'autant plus le maire de Nice Christian Estrosi a fait monter la pression il y a quelques jours avec une proposition iconoclaste, celle d'un soutien au président sortant Emmanuel Macron, provoquant une levée de boucliers.

"Il aurait pu profiter des municipales pour se montrer"

François Baroin sera bel et bien présent samedi au Port-Marly. Mais plus grand monde ne se fait d'illusion sur sa décision. Rares sont ceux qui le voient se lancer dans une aventure présidentielle. "Il a montré tous les signaux d'une absence d'envie", glisse un dirigeant auprès d'Europe 1. Il est vrai que le maire de Troyes est pour le moins discret dans le débat public.

"Il aurait pu profiter des municipales pour se montrer", peste un cadre face à cette situation. Désormais, même l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, pourtant proche de son ancien ministre, ne le ménage plus devant ses visiteurs. "Si on ne pense à la présidentielle qu'un jour sur deux, ce n'est pas la peine", a ainsi dit l'ancien chef de l'État.

Son entourage entretient le mystère

A droite, beaucoup semblent penser à 2022, mais François Baroin moins que d'autres. Certains de ses amis évoquent une volonté de protéger sa famille face à l'épreuve que représente une campagne pour l'élection présidentielle. Chez LR pourtant, une candidature de François Baroin arrangerait beaucoup de monde.

Si son absence d'ambition présidentielle se confirme, le parti devra vite se trouver un autre champion. L'entourage du patron des maires de France continue toutefois d'entretenir le mystère, en expliquant qu'il fera connaître son choix et les raisons de celui-ci plus tard. Au Port-Marly, beaucoup espèrent que, si c'est vraiment non, François Baroin ne fera pas mariner trop longtemps sa famille politique.