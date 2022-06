Assemblée nationale : Nicolas Dupont-Aignant ne rejoindra aucun groupe

Le président de Debout la France (DLF) Nicolas Dupont-Aignan, réélu député dimanche dans la 8e circonscription de l'Essonne, ne rejoindra aucun groupe et siègera parmi les non-inscrits, a annoncé samedi son mouvement. Le conseil national de DLF, qui s'est réuni samedi, "a arrêté à l'unanimité le principe d'indépendance de Debout La France à l'Assemblée Nationale en demandant à son président de ne rallier aucun mouvement", a indiqué le parti souverainiste dans un communiqué. Il a également convoqué un congrès extraordinaire le 29 janvier 2023 qui "réélira toutes les instances du mouvement et notamment son président".

"L'alternative crédible qui manque"

"L'abstention des dernières élections a démontré une crise morale et une perte de confiance des Français envers le monde politique. Plus que jamais, Debout La France souhaite offrir aux Français l'alternative crédible qui manque", a souligné le parti dans son communiqué. Debout la France, le mouvement de Florian Philippot Les Patriotes et Génération Frexit, créé par des dissidents de l'UPR de François Asselineau, avaient conclu un accord pour présenter environ 400 candidats aux législatives de juin, mais Nicolas Dupont-Aignan a été le seul élu.

Nicolas Dupont Aignan, déjà présent en politique

Avant cela, le candidat souverainiste à la présidentielle, où il avait obtenu 2,06% des voix au premier tour, avait appelé le 10 avril dernier à "tout faire pour faire barrage" au président sortant Emmanuel Macron, précisant qu'il voterait pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle.

Âgé de 61 ans, Nicolas Dupont-Aignan a été élu pour la première fois député de la 8e circonscription de l'Essonne en 1997, avant d'être réélu à cinq reprises. Il a été candidat à la présidentielle à trois reprises (2012, 2017 et 2022) et avait noué une alliance de second tour en 2017 avec Marine Le Pen, qui devait en faire son Premier ministre en cas de victoire.