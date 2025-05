Évasion meurtrière de Mohamed Amra : un an plus tard l'enquête se poursuit

Il y a un an jour pour jour s'évadait le narcotrafiquant Mohamed Amra, lors d'une attaque meurtrière au péage d'Incarville. Douze mois plus tard, si les principaux suspects ont été interpellés, les policiers continuent d'enquêter sur cette affaire tentaculaire.

Il y a un an jour pour jour, le narcotrafiquant Mohamed Amra s'évadait au niveau du péage d'Incarville. Un commando lourdement armé faisait feu sur le convoi pénitentiaire, tuait deux agents pénitentiaires sur place et faisait trois autres blessés. À l'occasion de ce triste anniversaire, le président Emmanuel Macron est attendu à Caen pour rendre hommage aux victimes, ce mercredi. Quant au volet judiciaire, un an après les faits, l'enquête continue d'avancer.

Une affaire tentaculaire

Si un an après les faits, l'enquête continue d'avancer, les principaux suspects ont été interpellés à commencer par le haut du spectre avec les têtes pensantes de l'attaque du péage d'Incarville.

En première ligne figurent, Mohamed Amra, arrêté fin février en Roumanie et actuellement incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne et les six membres du commando. Parmi eux sont compris, deux guetteurs, deux conducteurs de véhicules et les deux passagers à l'origine de la fusillade.

Des interpellations ont également été réalisées parmi les amis d'enfance du narcotrafiquant, issu du quartier de la Madeleine à Évreux, mais aussi des membres de La Black Manjak Family, une organisation criminelle basée à Rouen. Ces derniers seraient des complices qui l'auraient aidé dans sa cavale, notamment sur plan logistique.

Si au total, pas moins de 38 personnes ont été mises en examen et 32 ont été incarcérées, l'enquête se poursuit. Les policiers continuent effectivement de tisser la toile de ce réseau, particulièrement bien organisé, de cette affaire tentaculaire. Des complices restent encore en liberté, liés de près ou de loin à cette affaire, assure une source policière au micro d'Europe 1. Parmi ces suspects, certains auraient pu avoir pris la fuite à l'étranger.