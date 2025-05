TÉMOIGNAGE - Il est «mort en héros» : le père d'Arnaud Garcia, tué lors de l'évasion de Mohamed Amra, revient sur ce jour funeste

Un an jour pour jour après l'attaque meurtrière au péage d'Incarville visant à faire évader le narcotrafiquant Mohamed Amra, un hommage aux agents pénitentiaires sera rendu ce mercredi. Y seront présents, le président de la République et la famille des victimes. Europe 1 a rencontré le père d'Arnaud Garcia, l'un des deux agents tués.

Le 14 mai 2024, deux agents pénitentiaires perdaient la vie dans l'attaque ultra-violente du fourgon pénitentiaire transportant Mohamed Amra au péage d'Incarville dans l'Eure. Un an après jour pour jour, Emmanuel Macron se rendra à Caen à la mi-journée pour une cérémonie d'hommage. Il y rencontrera les familles des deux victimes, Fabrice Moéllo 52 ans, et Arnaud Garcia 34 ans, tous deux tombés sous les balles des assaillants. Un an après, le père de ce dernier revient sur cette journée tragique et la personnalité de son fils au micro d'Europe 1.

"Voir la tête du tueur de mon fils"

"Il a toujours été souriant, toujours, toujours. J'étais très très fier de lui, c'est sûr" confie Dominique Garcia dans son bureau d'adjoint au maire d'une petite commune normande. Sourire triste aux lèvres lorsqu'il évoque la mémoire d'Arnaud, il raconte son fils.

"Il n'a jamais fait la gueule à quelqu'un, il n'avait aucun ennemi. Non, non, il était très bien. Et puis, il s'éclatait vraiment dans sa profession". Un métier dangereux, reconnaît l'ancien gendarme mais loin d'imaginer une qu'une telle attaque pouvait se produire en France. Il l'assure, "ils étaient venus pour tuer, même si M. Amra a dit que ce n'était pas prévu, quand on vient avec des kalachnikovs, ce n'est pas pour jouer aux policiers et aux voleurs".

Neuf mois plus tard, après les meurtres d'Arnaud Garcia Fabrice Moéllo, le narcotrafiquant est arrêté en Roumanie. Un moment de grand soulagement pour les familles qui attendent aujourd'hui le procès de Mohamed Amra et de ses complices. Le père de famille l'assène "le plus important, c'est de voir la tête du tueur de mon fils. Je veux vraiment savoir s'il a l'honnêteté de demander pardon".

"Mort pour la nation"

Des excuses attendues, mais qui ne pourront jamais combler la vie brisée qui tourne désormais autour de la fille d'Arnaud Garcia, née quelques mois après la fusillade. "On fait tout, on garde tout pour que sa fille sache que son père est mort en héros et qu'elle peut être fière de son papa" souffle le grand-père. Avant d'ajouter qu'il préfère que sa petite-fille pense que son "papa est mort en héros" plutôt que de savoir que "papa a été abattu par un salopard".

"Mort pour la nation". Une plaque avec cette inscription sera prochainement dévoilée dans la commune où vivait l'agent pénitentiaire Arnaud Garcia.