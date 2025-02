Municipales : François Bayrou favorable à une réforme rapide des scrutins pour Paris, Lyon et Marseille

Le Premier ministre français François Bayrou souhaite une réforme rapide des modes de scrutins municipaux pour Paris, Lyon et Marseille, pour une élection du maire sur un scrutin de liste au suffrage universel direct. Son objectif est d'inscrire rapidement le projet à l'agenda.

François Bayrou souhaite une réforme rapide des modes de scrutins municipaux pour Paris, Lyon et Marseille, pour une élection du maire sur un scrutin de liste au suffrage universel direct, revendication de longue date du parti présidentiel dans la capitale, a-t-on appris mardi de sources concordantes. Le Premier ministre a reçu lundi les députés Renaissance de Paris Sylvain Maillard et David Amiel, qui avaient déposé une proposition de loi en ce sens avec leurs collègues Olivia Grégoire et Jean Laussucq, tous quatre élus macronistes de la capitale.

Son objectif est d'inscrire rapidement le projet à l'agenda. Une des pistes envisagées est l'inscription d'une proposition de loi, voire d'un projet de loi, lors de la "semaine du gouvernement" à l'Assemblée nationale le 17 mars, selon plusieurs sources proches du dossier. "Ce n'est pas tranché, même si la volonté est d'aller vite", dit une source gouvernementale.

"La macronie cherche à casser un système qui fonctionne"

François Bayrou en a discuté avec Emmanuel Macron, lui-même favorable à une réforme, selon un proche du président. Le Premier ministre recevra le maire de Marseille Benoît Payan vendredi à 11h00, puis le maire de Lyon Grégory Doucet à 12h00, a-t-on appris auprès de Matignon. La maire de Paris Anne Hidalgo a fait savoir qu'elle n'avait pas été conviée.

"Vouloir changer les règles à moins d'un an du scrutin est du tripatouillage. La macronie cherche à casser un système qui fonctionne, car ils n'ont pas réussi à gagner les fois d’avant", a-t-elle affirmé dans une déclaration à l'AFP. "C'est une mesure démocratique de bon sens, un citoyen égale une voix", défend au contraire Sylvain Maillard, à l'AFP.

En vertu de la loi PLM du 31 décembre 1982, les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille se déroulent par arrondissements ou par secteurs, et non à l'échelle de la ville. Le texte des députés Renaissance propose d'instituer deux scrutins simultanés : l'un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l'autre pour élire les membres des conseils d'arrondissement, avec une entrée en vigueur pour les prochaines élections municipales de 2026.

Un des points en discussion est le niveau de la prime majoritaire allouée à la liste arrivée en tête. La proposition de loi l'établissait à 25%. Le Premier ministre s'est plutôt prononcé pour une prime de 50%, règle en vigueur dans les communes de plus de 1.000 habitants. Cette proposition se heurte à des réticences au sein de Renaissance, le président de la région Sud Renaud Muselier y étant notoirement défavorable.