Les municipales en juin ou janvier ? "Il n’y a pas de bonne solution"

ANALYSE

Le gouvernement se retrouve face à un dilemme : organiser le second tour des élections municipales soit d’ici juin, alors que la pandémie continue de circuler en France, ou alors les reporter à janvier 2021. "Il n’y a pas de bonne solution, dans la mesure où la situation sanitaire reste mouvante", a jugé jeudi sur Europe 1 le politologue Pascal Perrineau. "Si nous étions vraiment sortis de cette période d’épidémie les choses seraient simples : on organiserait le second tour avant l’été, et toutes les communes françaises auraient un exécutif", a estimé le professeur à Sciences Po.

"Avec une campagne électorale, il y aura forcément des contacts"

La décision sur la date du second tour devrait être prise d’ici ce week-end. Le conseil scientifique consulté par le gouvernement s’est en tout cas montré très prudent sur la tenue des municipales. "On l’a vu avec l’avis du conseil scientifique, on peut organiser le second avant fin juin mais il faudra réévaluer la situation 15 jours avant la date prévue, en fonction de l’évolution de l’épidémie et des risques. Or, les risques peuvent être augmentés par une période, même si elle est courte, de campagne électorale, où il y a aura forcément des contacts", a soutenu Pascal Perrineau.

Autre dossier sensible : la plupart des communes qui doivent encore voter au second tour sont des grandes villes, où il est plus compliqué de faire respecter les mesures de distanciation. "Les 5.000 communes dans lesquelles il reste un second tour sont des communes urbaines. Cela concerne 16 millions d’électeurs, concentrés dans des grandes villes. Les problèmes liés aux contacts et aux gestes barrières y sont renforcés par rapport aux zones rurales ou de banlieue", explique le politologue.

L’option janvier 2021 pourrait forcer à "revoter sur deux tours"

L’autre option qui s’offre à l’exécutif est de décaler le second tour à janvier 2021. Mais ce choix pourrait entraîner de nombreuses conséquences politiques, prévient Pascal Perrineau. "On ne peut pas dissocier les deux tours, les municipales sont un ensemble avec une dynamique d’entre deux tours qui n’est en général que d’une semaine. Il faudrait remettre les choses à plat, revoter sur deux tours", estime le politologue.

"Il faut voir que les élections sénatoriales, dont le corps électoral est essentiellement constitué de conseillers municipaux, et qui ont lieu en septembre prochain, ne pourraient pas se tenir. Ça décale tout le calendrier, le Sénat ne pourrait pas bénéficier de renouvellement. Il y aurait des conséquences politiques majeures", a conclu Pascal Perrineau.