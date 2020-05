Municipales : le second tour aura lieu en juin ou janvier 2021, a affirmé Philippe aux partis

Reporté à cause de la crise sanitaire du coronavirus, le second tour des élections municipales, qui avait été aura lieu soit en juin soit en janvier 2021, a affirmé Edouard Philippe mercredi soir lors d'une réunion avec les chefs des partis politiques, selon plusieurs participants. "Le Premier ministre a écarté septembre très clairement, et l'automne aussi, en disant c'est juin ou janvier", a rapporté l'un des participants à l'AFP.

Selon plusieurs responsables de partis, le chef du gouvernement a expliqué qu'il fallait un mois et demi pour faire campagne et que ce serait compliqué avec la rentrée scolaire, tandis qu'en octobre, ce serait impossible d'interrompre la session des débats sur le budget au parlement.

