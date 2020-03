Municipales : Emmanuel Macron a voté au Touquet

Le président Emmanuel Macron a voté au Touquet pour le premier tour des municipales avec son épouse Brigitte Macron, mais coronavirus oblige, pas de bains de foule, pas d'accolade ou de poignées de main, quelques signes de la main seulement. Dans l'hôtel de ville, toutes les précautions ont été prises : du gel hydroalcoolique, des gants, du marquage au sol et un isoloir dos au mur pour éviter de toucher le rideau. Au Touquet les votants sont pour la plupart des retraités qui se sont déplacés avec gel, stylo et masques pour certains.

La "vie minimum" doit continuer

Le président s'est ensuite exprimé juste après le vote pour lancer un appel au civisme des Français. "On va continuer à aller faire ses courses, à sortir pour prendre l'air, et donc il était légitime - et notre comité scientifique nous l'a redit hier -, de sortir pour aller voter, en prenant les précautions d'usage", a-t-il déclaré. "Cette crise nous la relèverons, nous la traverserons en étant responsables ensemble et chacun, pour soi et pour les autres".

"Il y a encore quelques heures, beaucoup de nos concitoyens étaient à la terrasse des cafés, vivaient comme si de rien n'était", a-t-il rappelé. "On leur a dit simplement : 'ça, ce n'est plus possible parce que c'est idiot, vous êtes en train de commettre des erreurs, vous vous exposez mutuellement'. Mais la vie minimum qui permet d'aller se nourrir et de voter en respectant ces règles doit continuer."

Sortie du bureau de vote.

Message à tous les Français :https://t.co/rUkT4KCvfY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2020

Depuis samedi minuit, les commerces "non indispensables" doivent être fermés. Seuls les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence restent ouverts.