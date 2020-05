Municipales : "Ce sont les conditions sanitaires qui indiqueront la possibilité d’organiser un second tour en juin"

INTERVIEW

Quand auront lieu les élections municipales ? Après les polémiques qui ont suivi le maintien du premier tour le 15 mars et le report du second tour en raison du confinement décrété pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, beaucoup se demandent quand les Français vont pouvoir retourner aux urnes. L'exécutif indiquera avant la fin mai si ce second tour aura lieu en juin ou sera reporté à l’automne. Invité de la matinale d'Europe 1 mardi, le président du Sénat Gérard Larcher a estimé que "ce sont les conditions sanitaires qui indiqueront la possibilité d’organiser un second tour en juin".

"Aujourd’hui les conditions sont différentes"

"C’est l’avis que je partage", dit-il. Une grande prudence venant du président de la haute chambre, qui avait été largement critiqué en mars car il aurait fortement incité Emmanuel Macron à maintenir le scrutin du premier tour, malgré l'épidémie. "Je rappelle que le 12 mars, nous n’étions pas en confinement. Aujourd’hui, les conditions sont différentes, on a la loi et on aura l’avis du Conseil scientifique".

"Respecter la loi telle qu’elle a été votée"

"Nous nous sommes mis d’accord et nous avons un texte de loi", maintient le président du Palais du Luxembourg. "J’ai participé au 'compromis' et la première des choses pour un président d’une Assemblée, c’est de respecter la loi telle qu’elle a été votée", conclut Gérard Larcher au micro d'Europe 1.