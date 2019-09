Municipales à Tourcoing : "J'y pense parce que je m'intéresse aux projets de ma commune", dit Darmanin

INTERVIEW

Ira, n'ira pas ? Le secret n'a pas été très bien gardé, mais pas tout à fait éventé non plus. Dimanche, dans Le Grand Rendez-Vous d'Europe 1, Gérald Darmanin a indiqué "penser" aux municipales à Tourcoing, ville dont il a été maire entre 2014 et 2017. "J'y pense parce que j'y vis, que je m'intéresse aux projets de ma commune, c'est eux qui m'ont élu et c'est grâce à eux que je suis devant vous", a-t-il déclaré.

"Les membres du gouvernement, c'est mieux qu'ils passent devant les électeurs"

Mais hors de question d'aller plus loin. "On verra, je suis bien à ma tâche. Moi je déclare mon amour le jour de la Saint-Valentin, le 14 février." Et pas dans la presse nationale, a taclé le ministre, avant d'encourager les journalistes à acheter une maison à Tourcoing.

Ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin sera sur la liste municipale. "Mais je ne connais pas ma décision." Un ultime indice, néanmoins : "Je pense que les hommes politiques, les membres du gouvernement, c'est mieux qu'ils passent devant les électeurs. [C'est mieux] qu'ils soient à portée d'engueulade." À bon entendeur.