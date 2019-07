Municipales à Paris : la tension monte à LREM

Les candidats LREM à la candidature à la mairie de Paris ont encore quelques jours pour peaufiner leur grand oral. Mardi prochain, ils passeront devant la Commission nationale d’investiture de leur mouvement avec comme objectif de convaincre qu’ils sont les meilleurs pour succéder à Anne Hidalgo à l’issue des municipales de 2020. A l’heure actuelle, ils sont encore cinq, mais un duel de plus en plus tendu se précise, entre le favori Benjamin Griveaux et l’outsider Cédric Villani.

"Ça en jette pour commencer une campagne"

Et le célèbre mathématicien a enregistré un soutien de poids mercredi, avec le ralliement de Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d’Etat au Numérique. "C'est le scientifique et le passionné de nouvelles technologies ensemble, ça en jette pour commencer une campagne", se réjouit-on dans l'entourage de Cédric Villani. "C'est le ralliement le plus important : celui d'un ancien ministre, élu dans les quartiers populaires", admet de son côté l'un des candidats en lice pour la bataille de Paris.

Le même candidat assure qu’il a reçu mercredi un coup de fil de Benjamin Griveaux, qui lui a demandé de jeter l’éponge et de se rallier. Signe d’une certaine fébrilité dans le camp du favori, même si’ l’on se dit pourtant serein et tente de minimiser le poids de ce ralliement : "Mounir Mahjoubi, c'est un soutien naturel puisqu'avec Cédric Villani ils portent le même projet politique", glisse ainsi un proche, avant d'ajouter que "tout se fera sur la capacité à avoir des soutiens de tous bords" Benjamin Griveaux met justement en avant ses soutiens de gauche comme de droite.

Un autre ralliement ?

Mais en la matière, Cédric Villani est plutôt bien loti. Le mathématicien a ainsi enregistré, outre celui de Mounir Mahjoubi, les soutiens de l’écologiste - et ex-marcheur - Mathieu Orphelin, ou encore celui de la députée LREM Emilie Cariou, tenante de l’aile gauche du mouvement. Et jeudi soir, lors de son premier meeting, Cédric Villani devrait avoir à ses côtés Anne Lebreton, une autre candidate qui devrait donc se rallier à cette occasion.

Benjamin Griveaux lui, tient le cap. Dans son entourage, on se dit persuadé que Cédric Villani en personne finira par se rallier. Mais en coulisses, les positions se durcissent. Il est temps que le verdict tombe. Ce sera la semaine prochaine. Sauf coup de théâtre de dernière minute.