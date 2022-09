Nouveau nom, nouveau président... La République en Marche fait peau neuve ce samedi

Le changement c'est maintenant pour La République en Marche. Ce samedi, à partir de 20h, aura lieu un grand congrès au Carrousel du Louvre où 2.000 personnes sont attendues. Le parti présidentiel va ainsi changer de nom, deviendra officiellement Renaissance et sera dirigé par une nouvelle tête : Stéphane Séjourné. Il remplacera Stanislas Guerini, délégué général depuis près de quatre ans et désormais ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

Député européen, réputé très proche d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné va devenir le nouvel homme fort de la Macronie. Son mandat courra jusqu’en novembre 2024, soit deux ans minimum à la tête de Renaissance. Il devra assurer une mission délicate, à savoir préparer l’après Emmanuel Macron, qui sera d'ailleurs le président d'honneur de cette nouvelle formation.

2027 déjà dans toutes les têtes

Pour mener à bien sa refondation, Renaissance prévoit d'absorber deux partis : Territoires de Progrès, à sa gauche, dirigé par Olivier Dussopt, et Agir, à sa droite, défendu par Franck Riester. En revanche, ni le Modem de François Bayrou, ni Horizons d’Edouard Philippe n’ont accepté le deal d’un "grand mouvement politique d’unité et d’action" envisagé par Emmanuel Macron au soir du second tour de la présidentielle.

Les maires de Pau et du Havre seront toutefois bien présents au Carrousel du Louvre ce samedi mais ne prononceront pas de discours. À la tribune, Elisabeth Borne sera la première à prendre la parole à 20h. Ce congrès entend déjà ouvrir la voie pour la présidentielle de 2027, déjà dans toutes les têtes. Les statuts de Renaissance prévoient en effet que le parti présentera un candidat lors de la prochaine course à l'Élysée