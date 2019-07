Municipales à Paris : Griveaux met en garde contre "la bataille d’ego" à LREM

INTERVIEW

Pour La République en marche, la bataille de Paris a débuté depuis de longues semaines déjà. Pas moins de six personnalités ont fait part de leur souhait de porter les couleurs du parti majoritaire lors des municipales dans la capitale, en 2020. Parmi eux, Benjamin Griveaux fait office de favori, de par sa proximité avec Emmanuel Macron et avec Stanislas Guérini, le délégué général du mouvement. L’ancien porte-parole assure s’en remettre à la commission nationale d’investiture, qui auditionnera les candidats le 9 juillet, mais qui est d’ores et déjà accusé de partialité par certains rivaux. " C’est un bon mécanisme qui permet de faire émerger des talents et surtout de mettre de côté les batailles d’ego qui n’intéressent pas les Parisiens", a lancé Benjamin Griveaux lundi matin sur Europe 1.

>> Plus d’infos à suivre…