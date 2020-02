Municipales à Paris : qui pour remplacer Benjamin Griveaux ?

Qui pour remplacer Benjamin Griveaux ? À un mois des élections municipales, le parti présidentiel se retrouve sans candidat dans la capitale, en raison de l'abandon de l'ancien porte-parole du gouvernement après la diffusion d'une vidéo intime, dont l'authenticité n'avait pas pu être prouvée. Le nom de son remplaçant devrait être connu d'ici lundi, et peut-être même dans la soirée de samedi, à l'issue du Bureau exécutif de LREM à 17 heures.

"Les marcheurs sont décidés et sont déterminés à porter un projet de changement pour Paris", a affirmé samedi Stanislas Guerini, Délégué général de LREM, au siège du parti présidentiel, où se tiennent depuis vendredi plusieurs réunions. "C'est ce qu'on va continuer à travailler aujourd'hui pour être en capacité de porter les meilleures solutions pour incarner ce projet"

Mahjoubi s'est dit "disponible"

"J'ai entendu ceux qui m'ont demandé d'être candidat, je leur ai dit que je serai disponible si on choisit collectivement de le faire. Si on pense collectivement à moi, alors on ira, on avance et on va gagner. Et si on pense qu'il y a d'autres choix possibles, et bien, on ira !" a affirmé au micro d'Europe 1 le député de Paris Mounir Mahjoubi, samedi. "Il faut que la future tête de liste rassemble, et qu'elle soit capable, du Modem à l'UDI en passant par les Radicaux et LREM, de recréer une dynamique", a-t-il poursuivi.

Sylvain Maillard "tend la main" à Cédric Villani

Au micro d'Europe 1, le député LREM de la 1ère circonscription de Paris, Sylvain Maillard, n'a lui pas fermé la porte à l'option Cédric Villani. Le mathématicien, devenu député de l'Essonne en 2017, a pourtant été exclu de LREM fin janvier en raison de sa candidature dissidente à... Paris. Un retournement de situation que Sylvain Maillard souhaite "depuis plusieurs mois". "Cela fait des mois qu’avec d’autres, je tends la main à Cédric Villani pour qu’il vienne nous rejoindre", affirmait-il au micro d'Europe 1.

Le principal intéressé n'a pas communiqué ses intentions pour l'instant. Il avait vendredi adressé son soutien à Benjamin Griveaux, dénonçant "une menace grave pour notre démocratie".

Le sénateur Julien Bargeton s'est proposé

Le porte-parole du groupe LREM au Sénat, Julien Bargeton, a déclaré à des journalistes ses intentions de se présenter à l'investiture, rapporte l'AFP samedi. "Il y aura la candidature de Mounir Mahjoubi, sans doute celle de (son homologue à l'Assemblée, ndlr) Sylvain Maillard, la mienne", expliquait-il. Sylvain Maillard, invité d'Europe 1 samedi, n'a pas évoqué de candidature.

Un ministre candidat ?

La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa a décliné l'offre, tandis la ministre de la Santé Agnès Buzyn semblait faire consensus, mais en pleine épidémie du coronavirus, l'option semble délicate. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, est également cité parmi ceux qui pourraient mener le combat face à Anne Hidalgo et Rachida Dati, selon Le Monde.

Quelque soit le candidat sélectionné, il devra faire une campagne éclair. Il ne reste plus que 29 jours avant le premier tour des élections municipales, et malgré ce calendrier serré, les marcheurs affichent toujours leur volonté de remporter la capitale. "L'idée, ce n'est pas de faire une candidature de témoignage", prévient un cadre de La République en Marche.