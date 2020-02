Griveaux : Hidalgo appelle au "respect de la vie privée", Villani dénonce une "attaque indigne"

Après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel qui circule sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir, mais dont l'authenticité n'avait pas pu être prouvée, Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris a préféré se retirer de la course aux municipales. Anne Hidalgo, l'actuelle Maire de la capitale, dans un communiqué, a pris acte de cette décision et adressé un message de soutien à son désormais ex-concurrent. Candidate à sa succession et soutenue par le PS, le PCF et Génération.s, Anne Hidalgo a en effet appelé "au respect de la vie privée et des personnes", estimant que "les Parisiennes et les Parisiens méritent un débat digne".

Ma réaction suite à la décision de retrait du candidat de La République en Marche. pic.twitter.com/7Px2vZNysK — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 14, 2020

De son coté, Cédric Villani, candidat dissident ex-LREM, dénonce "une menace grave pour notre démocratie". "J'adresse à Benjamin Griveaux, ainsi qu'à sa famille, mon soutien plein et entier dans cette épreuve. Je prends acte de sa décision difficile. L'attaque indigne qu'il subit est une menace grave pour notre démocratie", a tweeté le député de l'Essonne.

J’adresse à Benjamin Griveaux, ainsi qu’à sa famille, mon soutien plein et entier dans cette épreuve. Je prends acte de sa décision difficile. L’attaque indigne qu’il subit est une menace grave pour notre démocratie. — Cédric Villani (@VillaniCedric) February 14, 2020

Dans le camp de La République en marche, la députée Olivia Grégoire, l'une des porte-parole du candidat démissionnaire Benjamin Griveaux, a indiqué qu'il y aura "quoi qu'il arrive" une liste LREM aux élections municipales à Paris. Elle a précisé que l'ancien porte-parole du gouvernement avait pris seul la décision de retirer sa candidature des municipales à Paris. "Personne ne l'a forcé", a-t-elle assuré.