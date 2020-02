Municipales : Benjamin Griveaux retire sa candidature à Paris

"J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne", a annoncé Benjamin Griveaux, le candidat LREM à la mairie de Paris, vendredi matin. En cause : une vidéo à caractère sexuel attribuée au candidat et qui circule sur les réseaux sociaux depuis jeudi soir. Après avoir annulé ses rendez-vous médiatiques du jour - dont Europe 1 - Benjamin Griveaux a organisé une réunion de crise à 9h. "Je ne suis pas prêt à nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin", a-t-il ajouté.

"Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence", a-t-il déclaré dans une déclaration enregistrée en début de matinée au siège de l'AFP, en présence de BFM Paris.

Benjamin Griveaux a aussi dénoncé le climat de la campagne. "Depuis plus d'un an ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des rumeurs, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées et des menaces de mort", a-t-il expliqué. "Ce torrent de boue m'a affecté mais surtout a fait du mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier un nouveau stade a été franchi", a-t-il ajouté.