Affaire Benjamin Griveaux : le procès de Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo débute ce mercredi

L'affaire Benjamin Griveaux est devant le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi. L'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo sont soupçonnés d'avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux en 2020, alors candidat à la mairie de Paris. La diffusion de ces images avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux et aussi stoppé l'ambition du proche d'Emmanuel Macron. Retour sur cette rocambolesque histoire.

Des vidéos rapidement relayées

Le 12 février 2020, des vidéos sont publiées sur le site "Pornopolitique". On y voit un homme en train de se masturber. Si on ne distingue pas son visage, ces vidéos sont tout de même attribuées à Benjamin Griveaux. Ce proche d’Emmanuel Macron est alors candidat aux élections municipales à Paris. Les vidéos sont rapidement relayées sur les réseaux sociaux et deux jours plus tard, le candidat annonce son retrait de la campagne municipale. Peu après, les images sont attribuées à Alexandra de Taddeo avec qui l'ancien porte-parole du gouvernement a eu une relation en 2018.

Piotr Pavlenski souhaitait dénoncer "l'hypocrisie" du candidat

Le compagnon de la jeune femme, Piotr Pavlenski, affirme avoir diffusé la vidéo. Sulfureux artiste russe, réfugié politique en France, il explique son geste pour dénoncer l'"hypocrisie" du candidat. Selon lui, ce dernier a "utilisé sa famille" et fait "la propagande des valeurs familiales traditionnelles" lors de sa campagne. Tous les deux seront jugés à partir d’aujourd’hui pour "atteinte à l'intimité de la vie privée".