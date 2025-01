Affaire Benjamin Griveaux : Alexandra de Taddeo relaxée en appel

Dans l'affaire de la diffusion de vidéos à caractère sexuel impliquant l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, Alexandra de Taddeo a été relaxée vendredi par la cour d'appel de Paris. Cette dernière avait été condamnée lors de son premier procès en octobre 2023 à six mois de prison avec sursis.

La cour d'appel de Paris a relaxé vendredi Alexandra de Taddeo, ex-compagne de l'artiste russe Piotr Pavleski, dans l'affaire de la diffusion de vidéos à caractère sexuel qui avait entraîné la chute politique de Benjamin Griveaux.

"Une décision juste"

Présente au délibéré, la femme de 33 ans s'est vue notifier l'infirmation du jugement de culpabilité d'atteinte à l'intimité de la vie privée de l'ancien porte-parole du gouvernement. "C'est une décision juste et je suis contente qu'on reconnaisse que je ne suis pas co-auteure du projet", a déclaré Alexandra de Taddeo à l'AFP.

A l'issue de leur premier procès en octobre 2023, près de quatre ans après le scandale politico-sexuel suscité par la diffusion des vidéos, Piotr Pavlenski avait été condamné à six mois de prison ferme aménagés sous bracelet électronique et Alexandra de Taddeo à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Un événement "d'art politique"

Contrairement à celle qui était alors sa compagne, l'artiste avait renoncé à faire appel du jugement, expliquant que son "oeuvre d'art -Pornopolitique-" se terminait avec la condamnation du juge. Au moment où l'affaire a éclaté, Benjamin Griveaux était le candidat LREM (aujourd'hui Renaissance) à la mairie de Paris. Il avait abandonné la campagne le 14 février 2020 en dénonçant des "attaques ignobles mettant en cause (sa) vie privée".

Moins de 48 heures plus tôt, des vidéos d'un homme se masturbant avaient été publiées sur un site baptisé "Pornopolitique", dont le lien était relayé sur les réseaux sociaux. Ces vidéos avaient été adressées par Benjamin Griveaux, 45 ans, à Alexandra de Taddeo lors d'une courte relation, entre mai et août 2018.

L'artiste russe, connu pour des performances extrêmes en Russie et réfugié en France depuis 2017, avait immédiatement revendiqué cette action comme un évènement d'"art politique", visant à dénoncer l'"hypocrisie dégoûtante" d'un homme qui "utilisait sa famille en se présentant en icône pour tous les pères et maris de Paris".