Michel Barnier censuré, le gouvernement renversé : que va-t-il se passer maintenant ?

Au lendemain d'une censure historique, Michel Barnier présente ce jeudi sa démission à Emmanuel Macron qui va s'exprimer à 20 heures à la télévision pour tenter de fixer un cap alors que s'ouvre une période politique d'une rare incertitude.

Le gouvernement de Michel Barnier est tombé : les députés de la gauche et du Rassemblement national ont conjointement adopté mercredi une motion de censure à l'Assemblée, la deuxième seulement de l'histoire de la Vᵉ République, ouvrant une période de fortes incertitudes politiques et financières.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a annoncé que 331 députés ont voté la motion déposée par la gauche — 288 voix étaient nécessaires — en réponse au 49.3 du Premier ministre pour faire passer sans vote le projet de budget de la Sécurité sociale.

Michel Barnier présente sa démission

Et maintenant ? Au lendemain d'une censure historique , Emmanuel Macron recevra à 10 heures Michel Barnier qui lui remettra formellement la démission de son gouvernement . Puis, tout devrait s'enchaîner très rapidement, le Président veut aller vite. "Il est au travail", lâche l'un de ses proches. L'objectif, selon son entourage, que la France ait un nouveau Premier ministre d'ici à ce jeudi soir, demain au plus tard, avant donc le grand-rendez de la réouverture de Notre-Dame ce week-end et la venue notamment de Donald Trump .

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cinq noms évoqués pour Matignon

Les tractations semblent avoir bien avancé. Cinq noms tiennent la corde pour Matignon : le maire de Pau, François Bayrou, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le maire de Troyes, François Baroin et le député Renaissance, Roland Lescure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les informations d’Europe 1, certains ont déjà été reçus mardi à l'Élysée. Mais la feuille de route est loin d’être évidente, c'est pourquoi Emmanuel Macron a déjà pris rendez-vous avec les Français : le chef de l'État s’exprimera ce jeudi soir à 20 heures.