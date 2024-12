EN DIRECT - Censure du gouvernement Barnier : les motions étudiées à 16 heures à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale s'apprête, ce mercredi, à étudier les motions de censure déposées par la gauche et le Rassemblement National contre le gouvernement en place. Suivez l'évolution de la situation politique historique en direct.

Vers les dernières heures du gouvernement Barnier ? Ce mercredi 4 décembre à 16 heures, l'Assemblée nationale étudiera les deux motions de censure déposées par la gauche et le Rassemblement National contre le gouvernement en place en réponse à l'invocation du 49.3 par le Premier ministre pour faire passer le budget de la Sécurité sociale.

Les principales informations à retenir : En cas de censure, Michel Barnier sera le premier chef du gouvernement à tomber depuis 1962

La gauche et le Rassemblement nationale ont déposé des motions de censure en réponse au 49.3 invoqué par Michel Barnier

Pour que la motion soit adoptée il faut qu'elle soit votée par au moins 288 députés

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a dénoncé une "mélenchonisation" du Rassemblement national

Gabriel Attal prône un accord de non censure des LR au PS

Le président du groupe Ensemble pour la République, Gabriel Attal , imagine après la chute de Michel Barnier un gouvernement qui échappe à la tutelle de Marine Le Pen, grâce à un accord de non-censure qui inclurait les socialistes. "Ce qui peut changer maintenant", c'est d'arriver "à une équation politique où ce n'est plus le Rassemblement national qui est en capacité de dicter la politique du gouvernement", a déclaré mardi l'ancien Premier ministre à des journalistes, comme l'ont relaté mercredi plusieurs médias.

"Cela voudrait dire qu'il y a une forme d'accord de non-censure qui est trouvé avec les socialistes, en plus des LR. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas moi, je pense que c'est ce qu'on doit viser", a-t-il poursuivi. "Cela nous sortirait collectivement d'une situation où on a un gouvernement otage de Marine Le Pen", a-t-il encore expliqué.

Bruno Retailleau admet que le budget de Michel Barnier "n’est pas parfait"

Bruno Retailleau était l'invité de La Grande interview sur Europe 1-CNews. Interrogé par Sonia Mabrouk au sujet de la censure du gouvernement, le ministre de l'Intérieur est revenu sur la proposition de budget de Michel Barnier qui présente, selon lui, des imperfections. Bruno Retailleau soutient que le Premier ministre n'avait que 15 jours pour apporter une solution à la situation économique de la France.

"C'est une 'mélenchonisation' du Rassemblement national", cingle Bruno Retailleau

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est insurgé à l'idée d'un vote du Rassemblement national qui permettrait de faire voter la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire et mener à la chute du gouvernement Barnier. Il dénonce une "soumission" de Marine Le Pen aux idées de Jean-Luc Mélenchon.

L'Assemblée examinera à partir de ce mercredi les motions de censure déposées par le Nouveau Front populaire quasi au complet et l'alliance entre le Rassemblement national et les ciottistes, pour faire chuter le Premier ministre, nommé le 5 septembre.

Emmanuel Macron écarte l'hypothèse d'une démission

Quelques minutes avant le 20H de Michel Barnier mardi, Emmanuel Macron s’est exprimé depuis l’Arabie Saoudite où il est en visite d'État. Il dit ne pas croire à la censure de Michel Barnier et rejette, par ailleurs, l'hypothèse d'une démission.

Le scénario est poussé par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ne l'écarte pas mais au sujet de son éventuelle démission, Emmanuel Macron évoque de la "politique-fiction" : "Ce n’est franchement pas à la hauteur. Il se trouve que si je suis devant vous, c’est que j’ai été élu deux fois par le peuple français. J’en suis extrêmement fier et j’honorerai cette confiance avec toute l’énergie qui est la mienne jusqu’à la dernière seconde pour être utile au pays", a-t-il déclaré.

Même s’il devait être censuré mercredi, Michel Barnier prêt à rester à Matignon

Selon les informations d'Europe 1, le Premier ministre Michel Barnier a l'intention de rester à Matignon si Emmanuel Macron le lui demande et ce, même en cas de censure de l'Assemblée nationale mercredi soir. Théoriquement le président de la République a le droit de renommer le même Premier ministre après une censure. "Il est très déterminé. Il a la volonté d’agir et il ne refusera jamais d'agir", confie à Europe 1 un récent interlocuteur du Premier ministre.