Mayotte : «Vous n'avez plus aucune décence», la députée Estelle Youssouffa s'en prend à LFI à l'Assemblée

Les débats étaient tendus ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, et la députée du groupe Liot, Estelle Youssouffa, ont eu un échange musclé sur la situation à Mayotte. L'un reprochant que le groupe Liot n'a pas voté la censure du gouvernement, quand l'autre reproche à LFI de ne pas avoir voté la loi d'urgence.

Les esprits se sont échauffés à l'Assemblée nationale. Ce jeudi, lors de la niche parlementaire des LR, les débats ont tourné autour d'un projet de loi pour durcir le droit du sol à Mayotte. Des débats qui ont vu un échange houleux entre le député LFI Sébastien Delogu et la députée Liot de Mayotte, Estelle Youssouffa.

"Bien sûr, vous n'étiez pas là"

Le député de la septième circonscription des Bouches-du-Rhône a reproché à sa collègue son absence lorsque les membres de la France insoumise ont parcouru "l'ensemble du territoire pour récolter des dons, envoyer de l'eau et des denrées alimentaires", après le passage du cyclone Chido.

"Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes Mahorais et Mahoraises. Bien sûr, vous n'étiez pas là", a-t-il reproché aux députés de Liot qui n'ont pas voté la motion de censure contre le gouvernement.

"LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, c'était abstention ou contre"

Des propos qui ont provoqué la colère de la députée de Mayotte qui s'est défendue de ces reproches. "Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île, avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de service public. On a tout perdu et vous venez vous vanter de votre charité ! Mais vous êtes sérieux ? Vous n'avez plus aucune décence", a-t-elle lancé dans l'hémicycle.

.@DeputeeEstelle répond à @sebastiendelogu (LFI) : "On a tout perdu et vous, vous venez vous vanter d'aller faire votre charité ? Mais vous êtes sérieux ?!"

Estelle Youssouffa a rappelé également que les députés LFI se sont abstenus ou ont voté contre la loi d'urgence pour Mayotte : "LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, c'était abstention ou contre. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis. Et les ennemis font tomber les masques".

Elle a également reproché à Sébastien Delogu de défendre "les Comores" : "Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous, vous êtes allés danser. Un petit conflit territorial se règle avec un concert. C'est comme ça que vous prenez le drame que l'on vit à Mayotte", conclut-elle.

Quelques instants plus tôt, le député LFI Raphaël Arnault indiquait avoir assisté à un concert du rappeur Rohff : "Il a rappelé sans détours toute sa solidarité avec Mayotte. Là est la solution, l'amour et la solidarité rappellent toutes les horreurs racistes qu'on peut entendre ici", avait-il dit.