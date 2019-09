Marine Le Pen se rendra lundi à la cérémonie d'hommage à Jacques Chirac.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen se rendra lundi à la cérémonie organisée en hommage à Jacques Chirac. "Je suis la présidente du premier parti de France. Il est parfaitement naturel que je me rende aux obsèques de l'ancien président de la République qu'était Jacques Chirac" a déclaré la présidente du RN.

Marine Le Pen a salué dès jeudi sur Twitter la mémoire de l'ancien président de la République.

Malgré toutes les divergences que l’on pouvait avoir avec Jacques Chirac, il aura été un grand amoureux de l’Outre-mer et le Président capable de s’opposer à la folie de la guerre en Irak, renouant avec la traditionnelle position d’équilibre et de diplomatie de la France. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 26, 2019

"Aujourd'hui, je ne veux retenir, en tout cas pour l'instant, que le 'non' à la guerre en Irak qui a été pour moi un des derniers actes de souveraineté d'un président français, et puis ce point commun que j'ai avec Jacques Chirac qui est un très grand amour porté pour l'outre-mer", a déclaré Marine Le Pen ce samedi, au micro de BFMTV.

Une rivalité ancienne

Entre l'extrême-droite et Jacques Chirac, le désamour est profond. Le Son père Jean-Marie Le Pen avait été l'adversaire de l'ancien président au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Un face-à-face tendu : l'ancien président avait refusé de débattre avec le candidat Front National pendant l'entre-deux-tours. "Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine", avait déclaré le candidat pour justifier sa décision.

Jean-Marie Le Pen, remplacé à la tête Rassemblement national par sa fille en 2011, a lui aussi réagi à la mort de l'ancien chef d'Etat : "Mort, l'ennemi a le droit au respect".