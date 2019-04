Marine Le Pen rencontre Matteo Salvini et repart avec une date pour un meeting commun

Cela a été une rencontre manifestement fructueuse pour la patronne du Rassemblement national (RN). Vendredi matin, Marine Le Pen a passé une heure en tête-à-tête avec l'homme fort du gouvernement italien, Matteo Salvini, en visite à Paris à l'occasion d'un G7 des ministres de l'Intérieur. Lors de cette rencontre, qualifiée par le chef de la Ligue italienne de "cordiale", les deux leaders nationalistes ont "parlé de la situation politique, des scénarios et des élections européennes" et des thèmes "principaux de la campagne (qui) seront le travail, la famille et la protection de l'environnement", précise le service de presse de Matteo Salvini.

Marine Le Pen a obtenu tout ce qu'elle attendait : la photo côte-à-côte avec Matteo Salvini, le tweet amical du ministre de l'intérieur italien et une date pour un meeting commun. Ce sera le 18 mai à Milan, à huit jours des élections européennes, un meeting avec les alliés du RN et de la Ligue.

En pleine forme et prêts pour gagner les élections européennes le 26 mai prochain avec @matteosalvinimi ! MLP pic.twitter.com/2bp6jy8372 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 5 avril 2019

"Il n'y a jamais eu le moindre doute sur la tenue d'un meeting"

Jusque-là, l'organisation de ce meeting avait semblé tourner au casse-tête. Annoncé initialement en janvier, il avait toujours été reculé. Officiellement, les Italiens expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver de place dans leur agenda. Mais certains observateurs évoquaient une prise de distance de Matteo Salvini. Ces doutes avaient été d'ailleurs accentués par une rencontre avortée entre la tête de liste RN Jordan Bardella et Matteo Salvini, il y a tout juste une semaine à Rome.

"Il n'y a jamais eu le moindre doute sur la tenue d'un meeting avec toutes les délégations, simplement une hésitation sur la période la plus propice", a assuré à Europe 1 la présidente du RN qui se félicite par ailleurs "d'une ambiance excellente". "Matteo est très optimiste et combatif pour les prochaines élections", a-t-elle confié. Nul doute que la présidente du RN l'est aussi.