Macron souhaite à Johnson de "surmonter cette épreuve rapidement"

Boris Johnson a été admis lundi en soins intensifs, nouveau développement dramatique d'une pandémie de coronavirus dont le bilan est reparti à la hausse dans certains pays européens et a franchi la barre des 10.000 morts aux Etats-Unis. Après avoir assuré que Boris Johnson restait "aux commandes" du gouvernement, Downing Street a été contraint de préciser que son ministre des Affaires étrangères Dominic Raab avait finalement été prié "de le remplacer là où nécessaire".

Le Royaume-Uni est devenu l'un des pays d'Europe les plus violemment touchés. Emmanuel Macron a apporté lundi son "soutien" au Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du coronavirus et transféré en soins intensifs, lui souhaitant "de surmonter cette épreuve rapidement". "Tout mon soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile. Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement", a twitté le président français.

Le président américain Donald Trump a souhaité un prompt rétablissement à son "très bon ami", tout en se montrant assez sombre. "Lorsque vous êtes placé en soins intensifs, c'est très très grave avec cette maladie", a-t-il martelé. Avec plus de 50.000 personnes testées positives au Covid-19 et 5.373 décès, le Royaume-Uni est devenu l'un des pays d'Europe les plus violemment touchés.