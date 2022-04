Macron dans les Hautes-Pyrénées : un déplacement sous le signe de l'apaisement

REPORTAGE

L'ambiance était plutôt bon enfant sur le marché de Barbazan, ce petit village d'un peu plus de 3.000 habitants. Mais entre le porc noir de Bigorre et les autres produits locaux, des habitants ont manifesté leur inquiétude concernant le pouvoir d'achat et les salaires.

"Les réformes qu'on a faites ont permis de recréer des emplois"

"Pensez à donner aux salariés une meilleure répartition des richesses. L'écart entre les riches et les pauvres s'accroît, notamment dans le monde de l'entreprise", déclare un habitant face au chef de l'Etat. "Je n'aurais pas la même lecture de ces faits parce que, oui, les réformes qu'on a faites ont permis de recréer des emplois et de conjurer ce qui était quand même le grand mal français, c'est à dire le chômage de masse", lui répond Emmanuel Macron.

Des mesures sociales pour l'été

D'autres, comme cette dame, interpellent le président sur les retraites. "Je touche 990 € par mois, je paye 300 € de loyer, 350 € de mutuelle", lui dit-elle. "Dans la réforme des retraites que je veux faire, ce minimum contributif qui est d'un peu plus de 980, je voudrais qu'on le fasse à 1.100 euros", lui répond le président.

C'est donc cette France qu'il appelle la ruralité qu'Emmanuel Macron est venu tenter de rassurer, promettant des mesures sociales pour l'été sur le pouvoir d'achat, l'école et la santé à plus court terme sur le choix de son nouveau Premier ministre. "Chaque chose en son temps", a répondu le chef de l'Etat.