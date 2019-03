Macron au ski : Benjamin Griveaux dénonce une "fausse polémique"

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a dénoncé samedi "une fausse polémique" après les critiques de l'opposition à l'encontre d'Emmanuel Macron en week-end au ski pendant qu'une partie des Champs-Élysées étaient saccagée lors de la mobilisation des "gilets jaunes".

"Informé minute par minute toute la journée". "C'est une fausse polémique. Il a présidé la cellule interministérielle de crise à Paris, et s'est évidemment tenu informé minute par minute toute la journée", a déclaré Benjamin Griveaux au journal Le Parisien. "Si nos oppositions n'ont que cela à dire, il faut s'interroger. J'attends dans ces moments-là un peu de dignité et d'unité nationale", a-t-il ajouté.

"Au travail 7 jours sur 7 et 24h sur 24". Emmanuel Macron a écourté son week-end de ski à la Mongie pour se rendre à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur afin de faire le point de cette journée de violences sur les Champs-Élysées où des boutiques, des restaurants et des banques ont été incendiés et pillés. Plus tôt, Aurore Bergé, porte-parole LREM, avait affirmé à BFMTV que "le président a fait un choix de rentrer dès ce soir au regard de la gravité de ce qu'il s'est passé" et qu'il est "au travail 7 jours sur 7 et 24h sur 24".