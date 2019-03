En plein "acte 18" des "gilets jaunes", Emmanuel Macron se ressource à la montagne

Alors que les "gilets jaunes" manifestent samedi pour la 18ème fois depuis le début de la mobilisation, le président de la République Emmanuel Macron a retrouvé sa femme Brigitte dans la station de ski des Hautes-Pyrénées, La Mongie, afin de s'y "ressourcer", a constaté un correspondant photographe de l'AFP.

"Deux-trois jours" sur place. De retour d'un périple en Afrique de l'Est, Emmanuel Macron, arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi dans cette station qu'il connaît depuis son enfance, a skié vendredi et a confié à des journalistes de La Dépêche du Midi qu'il avait l'intention d'y "rester deux-trois jours". "Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis", leur a-t-il confié, avant de repartir sur les pistes. "Je suis content de voir les Pyrénées comme ça, radieuses, même si je sais que ça a été plus difficile à Noël", en référence au manque de neige en décembre, a ajouté le président.

Des "gilets jaunes" de Tarbes veulent aller à sa rencontre. Selon le correspondant de l'AFP, des "gilets jaunes", qui ont manifesté samedi matin à Tarbes, ont annoncé leur intention de monter à La Mongie dans l'espoir de l'interpeller.

Une station qu'il connaît bien. Emmanuel Macron connaît la station pyrénéenne depuis son enfance, lorsqu'il rendait visite à sa grand-mère maternelle qui habitait Bagnères-de-Bigorre, non loin de là. Il revenait d'une tournée de trois jours en Afrique de l'Est qui l'a conduit à Djibouti, en Ethiopie et au Kenya.