Macron à Marseille : quels sont les enjeux politiques de ce déplacement ?

ANALYSE

Juste après le conseil des ministres, mercredi, Emmanuel Macron s’envole pour Marseille. Un déplacement présidentiel de trois jours durant lequel plus d’un milliard d’euros doit être injecté directement pour aider la ville en matière d’éducation, de logement, d’urbanisme, et d’infrastructures. Mais cette somme sera aussi utilisée pour régler des problématiques de sécurité et de lutte contre les trafics : deux sujets prééminents lors de cette première journée. Politiquement, sur ces questions d'ordre public, le président de la République est attendu.

Une fin de quinquennat sensible, notamment sur l'immigration

Le président de la République aborde en effet la phase la plus sensible de son quinquennat : ses succès et ses échecs vont être âprement débattus, à l'approche de la présidentielle. Les questions régaliennes, à savoir la sécurité et l'immigration, restent son point faible, selon ses contempteurs. La droite s'est fait une spécialité de l'attaquer sur ces sujets.

Depuis l’arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur, l'année dernière, ces problèmes sont davantage pris au sérieux. Au début de son quinquennat, en 2017, Emmanuel Macron n’avait pas de réseau dans la police et très peu de connaissances en matière migratoire. Pendant sa campagne, il avait d’ailleurs organisé un meeting à Marseille où il avait fait une éloge du multiculturalisme? Aujourd'hui, il ne pourrait pas tenir des propos similaires.

Un plan, "Marseille en grand"

Sur les questions régaliennes, Emmanuel Macron essaie donc de mettre le paquet. Toujours pour parler à la droite, il a envoyé il y a quelques jours ses ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer à Mayotte pour annoncer de nouvelles restrictions du droit du sol. Si ces mesures ne pourront pas voir le jour avant 2022, l'essentiel pour lui est que les choses soient dites.

Le déplacement à Marseille s'ouvrira avec une première séquence au commissariat de la Division Nord. Puis le déplacement devrait se poursuivre par une tournée avec la police pour donner le ton. Et adresser un message à la droite.