50.000 adhérents de plus en quelques mois : qui de Retailleau ou de Wauquiez profitera du regain de popularité de LR ?

À un mois de l'élection du nouveau président des Républicains, le parti connaît un regain de popularité. Le nombre d'adhérents a été multiplié par deux en seulement quelques mois. Du côté de Bruno Retailleau comme de Laurent Wauquiez, tous les deux candidats à la tête de LR, chacun y voit une preuve de la réussite de son action.



Les Républicains connaissent un regain de popularité. À un moins du scrutin devant désigner le nouveau président du parti, LR compte désormais plus de 100.000 adhérents, soit 50.000 de plus qu'il y a quatre mois.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un chiffre qui devrait encore évoluer d'ici ce jeudi soir, date de fermeture des inscriptions pour pouvoir départager le mois prochain Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ainsi, le corps électoral des Républicains aura plus que doublé en trois mois et cette évolution pèsera très largement sur l’issue du scrutin.

À lire aussi Présidence LR : le match Retailleau-Wauquiez officiellement lancé

Dynamique de campagne

Deux régions comptent à ce stade le plus d’encartés : l’Île-de-France d’abord, avec près d’un quart des inscrits, et l’Auvergne Rhône-Alpes ensuite, la région de Laurent Wauquiez, avec plus de 16% des adhérents. Le département des Alpes-Maritimes, qui avait fortement permis l’élection d’Éric Ciotti, il y a trois ans, compte cette année moins de 6.000 adhérents.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Derrière cette augmentation spectaculaire du nombre de cartes, chacun veut y voir le signe de la dynamique de sa campagne. Pour Bruno Retailleau, cela illustre l’engouement suscité par son action au ministère de l’Intérieur. Pour Laurent Wauquiez, cela reflète plutôt son action méticuleuse pour faire adhérer le plus de monde au parti.

Une bonne nouvelle pour les caisses du parti

Ce qui est sûr, c’est qu’à 30 euros l’adhésion, Les Républicains devraient empocher près de 2 millions d’euros, une bonne nouvelle pour les caisses du parti, mal en point depuis le départ d’Éric Ciotti à l’été 2024.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour rappel, en 2022, lors de la dernière élection pour la présidence du parti, 91.000 adhérents étaient inscrits, soit 15.000 de moins qu’aujourd’hui.