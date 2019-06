Des maires de droite appellent à soutenir Macron : "Notre pays a besoin que les projets avancent"

INTERVIEW

Une quarantaine de maires de droite et de centre-droit appellent à soutenir Emmanuel Macron. Ils sont les signataires d'une tribune qui devrait paraître la semaine prochaine. Parmi eux, Louis Vogel, maire de Melun et membre d'Agir. Il explique l'idée de cette tribune dans le Grand journal du soir.

"On veut dépasser les oppositions stériles"

"Dans la recomposition du paysage politique, l'opposition droite-gauche est complètement morte", affirme Louis Vogel. "Aux deux extrêmes, les partis populistes s'organisent et il faut que, nous aussi, on s'organise", poursuit-il.

La tribune, portée par le maire d'Angers, Christophe Béchu, souhaite rassembler autour du chef de l'État les déçus de la classe politique à droite et au centre, notamment après l'échec des Républicains aux européennes. "On veut dépasser les oppositions stériles", plaide le maire de Melun, soutien d'Emmanuel Macron, à travers Agir, depuis son accession au pouvoir.

"Il faut que ces réformes se réalisent"

"Notre pays a besoin que les projets avancent", indique Louis Vogel. "Avec le grand débat, il y a des tas d'idées qui sont sur la table, il faut que ces réformes se réalisent", estime l'homme politique. Avec cette tribune, Louis Vogel et les autres maires signataires espèrent créer un nouveau souffle. "On ne veut plus de tous ces débats politiques classiques", souligne Louis Vogel, "on veut construire ensemble un pays d'avenir, au-delà de l'opposition idéologique."