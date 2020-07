Louis Aliot échoue à prendre le contrôle de l'agglomération de Perpignan

Elu le 28 juin maire de Perpignan contre le sortant LR Jean-Marc Pujol, le RN Louis Aliot n'est pas parvenu, samedi, à faire basculer dans son camp l'agglomération de Perpignan, restée aux mains des Républicains. Élu député des Pyrénées-Orientales en 2017, maire cette année, les deux fois malgré un "front républicain" contre lui, Louis Aliot n'a totalisé que 33 voix samedi, permettant au maire LR de Saint-Estève Robert Vila (49 voix) de remporter la présidence de Perpignan Méditerranée Métropole, au deuxième tour du scrutin.

Robert Vila était arrivé en tête du premier tour, avec 38 voix, devant Louis Aliot (30) et Alain Ferrand (18), maire DVD du Barcarès, qui s'est finalement désisté. Ce désistement a valu à Alain Ferrand d'être élu premier vice-président de l'agglomération.

Aliot élu 5e vice-président de la métropole

A Perpignan en voulant incarner un changement, Louis Aliot a regretté "la mise à l'écart des électeurs" de la ville de Perpignan lors du scrutin de samedi et l'élection d'un représentant de "l'ancien système", en vertu d'un "accord entre les LR, le maire PC de Cabestany et les quelques socialistes qui restent". Malgré ses 31 élus sur 88, environ un tiers des conseillers communautaires, Louis Aliot a dû batailler pour arracher une des 15 vice-présidences de Perpignan Méditerranée Métropole et a finalement été élu 5e vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole.

Robert Vila, maire LR de Saint-Estève, commune de 12.000 habitants qui jouxte Perpignan, a promis de "rééquilibrer" le rapport de force entre les communes de l'agglomération et Perpignan, sans que l'agglomération soit "opposée à la ville-centre". "Nous avons l'obligation de travailler tous ensemble", pour "défendre les arguments de ce territoire et ses valeurs", a déclaré Robert Vila après son élection.

Première ville RN de plus de 100.000 habitants depuis 1995

Avec 17 autres maires, Robert Vila avait apporté publiquement son soutien dans l'entre-deux-tours au maire LR sortant, Jean-Marc Pujol, président de l'agglomération depuis 2014. La défaite de ce dernier a permis au RN d'enregistrer sa première victoire dans une ville de plus de 100.000 habitants depuis Toulon en 1995.

Perpignan et les 35 communes de l'agglomération constituent un ensemble de 270.000 habitants, dont 120.000 dans la préfecture des Pyrénées-Orientales.