Meurtre de Lola : quelle forme va prendre l'hommage à la jeune fille à Fouquereuil ?

Un hommage le plus sobre possible pour la petite Lola. Cinq jours après la mort de la collégienne de 12 ans, retrouvée dans une malle à Paris, la commune de Fouquereuil, près de Béthune dans le Pas-de-Calais, prépare une journée pour honorer la mémoire de la jeune fille, à la demande de ses parents qui sont venus se réfugier dans la maison familiale. Vendredi après-midi, les habitants du village pourront venir déposer un mot de condoléances et un message de solidarité envers la famille de Lola au foyer communal.

La volonté du couple, Delphine et Johan, est de ne pas permettre une quelconque récupération ou expression politique autour du drame qu'ils traversent. Malgré tout, RN et Reconquête! ont annoncé qu'ils rendront un hommage à la jeune fille ce jeudi chacun de leur côté, dans deux rassemblements distinctifs à Paris.

Un hommage finalement maintenu

Devant le risque de récupération politique, le maire du village Gérard Ogiez s'était interrogé sur la pertinence de maintenir cet hommage, ce qu'il a finalement décidé. "Ce ne sera pas un rassemblement, il n'y aura pas de prise de discours", avance-t-il au micro d'Europe 1. "S'il y a des personnalités, elles viennent en parfait anonymat, sans déclaration, sans signe distinctif. Je ne veux pas voir arriver des partis politiques avec des écharpes", prévient-il, "il faut que cela reste le plus simple pour répondre à la volonté des parents."

Cette volonté des parents est bien comprise par les habitants de la commune. Céline, la coiffeuse, viendra exprimer son soutien aux proches de la petite Lola. "Tout le monde se rassemble, c'est normal. Quand il arrive un drame, on est tous pareils, on est des humains", affirme-t-elle auprès d'Europe 1. "On peut les soutenir, c'est tout. On ne peut pas prendre leur peine. Malheureusement, on ne peut que les soutenir mentalement. On va mettre une petite carte, un petit message, et voilà", confie la coiffeuse du village.

C'est désormais bien au-delà de la petite commune de Fouquereuil que la solidarité s'exprime. Au secrétariat de la mairie, la boîte mail est maintenant littéralement saturée de messages de soutien venus de toute la France.