"Ligue du LOL" : "Partout dans la société ça existe", déplore Mounir Mahjoubi

INTERVIEW

L'affaire de la "Ligue du Lol" continue d'ébranler les médias français. Une trentaine de membres d'un groupe Facebook, baptisé la "Ligue du LOL", et pour la plupart de journalistes ou des personnalités du monde de la communication, sont accusés de s'être livrés à du cyber-harcèlement à la fin des années 2000. Depuis ces révélations, par un article de Libération, les renvois et mises à pied se sont multipliés au sien des rédactions.

"C'est le haut de l'iceberg", a réagi vendredi, au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'Etat au numérique. "Partout dans la société ça existe", déplore-t-il. "Ceux-là, on les a trouvé parce qu'ils avaient une influence énorme, donc on les a chopé, mais au bout de dix ans seulement. Et ils avaient abîmé la vie de plusieurs personnes."