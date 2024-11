LFI veut abroger le délit d'apologie du terrorisme et suscite la polémique

La France insoumise (LFI) a déposé à l'Assemblée une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme, qui a selon LFI accentué "l'instrumentalisation de la lutte antiterroriste" contre "la liberté d'expression", s'attirant de vives critiques à droite et dans le camp présidentiel.

Le texte, porté par le député LFI Ugo Bernalicis et ses collègues, estime que la loi de 1881 sur la liberté de la presse suffit à traiter les délits liés à l'apologie de crimes, y compris ceux de guerre ou contre l'humanité. LFI critique l'utilisation de la législation antiterroriste pour réprimer des opinions politiques, des militants associatifs, des journalistes ou des syndicalistes.

"Quelle démocratie peut encore conserver son nom, lorsque les méthodes de l'antiterrorisme sont utilisées pour réprimer des militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou encore des syndicalistes", peut-on lire dans l'exposé des motifs. "Les moyens de la lutte antiterroriste en France ont régulièrement été détournés de leur objet par les Gouvernements en place pour réprimer la liberté d'expression", peut-on également lire dans cet exposé.

Le cas Jean-Paul Delescaut

Ugo Bernalicis cite le cas du responsable CGT du Nord Jean-Paul Delescaut, condamné à un an de prison avec sursis en première instance, il a interjeté appel pour "apologie du terrorisme" via des propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. "Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi (7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas en Israël, NDLR) elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées", pouvait-on lire dans ce tract. Le député LFI mentionne également sa présidente de groupe, Mathilde Panot, et l'eurodéputée LFI Rima Hassan, qui ont été entendues en avril par la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquêtes pour "apologie du terrorisme".

Mathilde Panot notamment avait été entendue au sujet du communiqué publié par son groupe le 7 octobre 2023, dans lequel l'attaque du Hamas en Israël avait été décrite comme "une offensive armée de forces palestiniennes", dans un "contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne" dans les territoires palestiniens.

Réactions politiques

"C'est difficile de faire plus ignoble", a écrit sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, réagissant à cette proposition. "Une proposition de loi de la honte. Une infamie de plus des Insoumis", a jugé de son côté le président du groupe UDR Éric Ciotti.

C’est difficile de faire plus ignoble. pic.twitter.com/wFJDGEjktU — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 23, 2024

"Une semaine après les commémorations des attentats du 13 novembre, LFI propose d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Socialistes, comment pouvez-vous prétendre gouverner avec eux ? Le cynisme a ses limites", s'est de son côté indigné le député macroniste David Amiel, comme plusieurs autres de son groupe.

Face aux critiques, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "une nouvelle agression contre LFI venue de l'extrême droite et servilement reprise par l'officialité médiaticopolitique". "Plutôt que de se faire des films, lire le texte de la proposition de loi", dit-il.