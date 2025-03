LFI invite le CCIE, héritier du CCIF dissous, à l’Assemblée nationale, provoquant l’indignation. Bruno Retailleau dénonce une "provocation", Éric Ciotti demande l’interdiction. La députée Hanane Mansouri, venue protester, a été expulsée tout comme la presse qui a été tenue à l’écart.

Polémique impliquant La France insoumise avec une invitation d'un collectif proche de la mouvance islamiste à l'Assemblée nationale. Le Collectif contre l'islamophobie en Europe (CCIE), convié par le député LFI Raphaël Arnaud, a participé à une table ronde dans une salle du Palais Bourbon.

Cette organisation n'est autre qu'une branche de l'ancien CCIF, dissous en 2020 par Gérald Darmanin. Et ces dernières heures, ce mercredi, les réactions indignées se multiplient.

"Le bureau de l'Assemblée est gangrené de membres de La France insoumise"

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce "une provocation de la part de La France insoumise" car le CCIF avait contribué à l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020.

De son côté, le groupe d'Éric Ciotti a demandé l'interdiction de cette table ronde à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. En vain, alors la députée UDR, Hanane Mansouri, dénonce cette impuissance.

"Ce que je constate, malheureusement, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui est gangrené de membres de La France insoumise, ce qui complique effectivement les procédures pour faire annuler ce type d'événements. Je crois que quand on est présidente de l'Assemblée nationale, on devrait pouvoir faire respecter les lois de la République et ne pas inviter des associations qui se revendiquent islamistes", dénonce-t-elle.

Dans son bon droit, Hanane Mansouri s'est donc rendue à cette table ronde avant d'être mise à la porte par les députés de la France Insoumise. La presse était également tenue à l'écart. Il est donc impossible de connaître les propos relayés par le CCIE lors de cette table ronde à l'Assemblée nationale.