Les discrètes vacances de Noël de l'exécutif

C'est la trêve des confiseurs jusque dans les plus hautes sphères. Après Noël, l'ensemble du gouvernement et le président de la République sont en vacances. En toute discrétion.

Aucune sortie officielle pour Macron. Dans l'entourage du couple présidentiel, on fait savoir qu'Emmanuel et Brigitte Macron ont quitté l'Elysée pour une destination tenue secrète. Ils passeront quelques jours en famille, a priori ni au Touquet ni à Bregançon, avec pour seul programme celui de se reposer. La discrétion sera totale : aucune sortie officielle, aucun bain de foule n'est prévu. Pas question pour le président de la République de risquer une quelconque polémique en cette période difficile. Il s'efface avant sa prochaine apparition publique, qui devrait intervenir pour ses vœux du 31 décembre.

Ce qui a d'ailleurs fait dire à notre éditorialiste Jean-Michel Aphatie qu'Emmanuel Macron "se cache". "Il se cache parce qu'il a compris le rejet qu'il suscite dans cette crise des 'gilets jaunes'. Et Emmanuel Macron et ses communicants ont conçu, ce que j'appelle un peu par provocation sa disparition, comme un facteur d'apaisement", a jugé l'éditorialiste mercredi matin.

Bruno Le Maire au Pays basque. Cette discrétion pendant ces fêtes, on la retrouve à tous les échelons du gouvernement. Le Premier ministre, Edouard Philippe, est aussi en famille loin des caméras. Aux ministres, on a demandé de ne pas partir loin et de rester discrets. La palme de la sobriété revient probablement à Bruno Le Maire, qui a posté sur Twitter des photos du Pays basque. Une plage sous un ciel nuageux et un couple d'ânes au milieu d'un champ.