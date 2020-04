Lemoyne : "Il est très difficile de donner des perspectives" sur les vacances d'été

INTERVIEW

Après les vacances de Pâques, le coronavirus va-t-il faire tomber à l'eau les congés d'été ? Le Premier ministre Édouard Philippe y a déjà préparé les Français lors de sa conférence de presse, en indiquant qu'il ne considérait pas comme "raisonnable d'imaginer voyager loin à l'étranger très vite".

De son côté, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères Jean-Baptiste Lemoyne estime sur Europe 1 qu'il "est très difficile de donner des perspectives" aux Français, mais aussi aux professionnels du secteur.

"Ce qui commande tout, c'est la lutte contre l'épidémie"

"Ce qui commande tout, c'est la lutte contre l'épidémie. C'est lorsqu'on aura estimé que ce virus a été suffisamment jugulé, que sa circulation a été assez ralentie, et que les garanties sanitaires sont suffisantes qu'on pourra rouvrir un certain nombre d'activités", indique le secrétaire d’État. Espérant pouvoir donner un cap dans les "prochaines semaines", Jean-Baptiste Lemoyne indique par ailleurs travailler "d'arrache pied" à la réouverture.

Cet été "tout le monde aura besoin et envie de France"

"Dès la semaine dernière, j'ai réuni les professionnels du secteur pour leur demander de fournir leur projet de protocole sanitaire, ils sont en cours d'examen. On a besoin de montrer qu'on est au rendez-vous de la santé". Car l'objectif affiché du secrétaire d'État est clair : inciter les Français à partir en vacances en France. Il imagine d'ailleurs déjà avec ses équipes "une campagne nationale pour les inciter à redécouvrir notre patrimoine et notre terroir". Cet été "tout le monde aura besoin et envie de France", affirme-t-il.

Une aide de l'État pour partir en vacances dans l'Hexagone ?

À en croire Jean-Baptiste Lemoyne, la relance de ce secteur très durement touché par la crise passera donc par les Français. De là à ce que l'État encourage le phénomène ? "Il faudra favoriser le départ d'un maximum de personnes quand les conditions sanitaires seront réunies", glisse-t-il. Et si aucune mesure officielle dans ce sens n'est encore à l'ordre du jour, le secrétaire d'État a déjà la maxime de ce projet : "Le tourisme pour tous".