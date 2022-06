Législatives : les premiers pas en politique de Tematai Le Gayic, plus jeune député de l'histoire

Si le nom de Tematai Le Gayic fait les gros titres, c'est parce qu'il est le plus jeune député de l'hémicycle. À seulement 21 ans, il a été élu sous les couleurs de la Nupes dans la première circonscription de Polynésie lors du second tour des élections législatives ce dimanche, avec 50,88% des voix. Mardi matin, il est arrivé sur le sol français au terme de 24 heures de vol. Un long voyage, mais surtout le début d'une nouvelle aventure politique.

"Je suis content parce que ça met en avant la jeunesse", a confié au micro d'Europe 1 Tematai Le Gayic dans sa chemise à fleurs. "Nous sommes normalement des citoyens éclairés qui peuvent faire des choix. La loi n'interdit pas de se présenter à 18 ans, donc il faut prendre son courage à deux mains et ne pas toujours dire que, parce qu'on a de l'expérience et 20 ans de carrière, on est les plus légitimes à faire de la politique."

Son moteur ? Une "crainte de décevoir"

Pour sa course à l'Assemblée nationale, Tematai Le Gayic a dû mettre de côté ses études de Sciences politiques à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris. Et franchir les portes du palais Bourbon ne l'effraie pas, au contraire. "Quand on est à 20.000 kilomètres de l'Assemblée nationale, on n'a pas forcément le temps de rester longtemps parce que sinon, on met de côté notre circonscription", explique-t-il. "On doit tout de suite se mettre au travail. Cette crainte de décevoir m'incombe et c'est pour ça qu'on est peut-être excité à l'idée de rentrer avec des avancées sur des dossiers importants."

Sa priorité au cours de son mandat de député ? Préparer le processus d'indépendance de la Polynésie française.