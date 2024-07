Législatives 2024 : «Le RN a des chances sérieuses d'avoir la majorité absolue», assure Marine Le Pen

200, 250, 300... Combien il y aura-t-il de députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale lundi 8 juillet ? Alors que le deuxième tour des élections législatives anticipées aura lieu dimanche, le Rassemblement veut croire en ses chances de diriger le pays, malgré le barrage républicain qui s'est mis en place quasiment partout en France.

Une majorité absolue possible, malgré le barrage républicain

Partout dans les circonscriptions ou un député du parti à la flamme peut gagner, des désistements ont eu lieu, aussi bien de la majorité que de la gauche ou parfois, des Républicains. Objectif : laisser libre champ au candidat opposé au RN le mieux placé au premier tour, pour que ce dernier puisse gagner.

Malgré cette stratégie, Marine Le Pen l'assure : "Le Rassemblement national a des chances sérieuses d'avoir la majorité absolue". "Je pense que malgré les désistements, cette espèce de manœuvre politique qui a vu œuvrer, ensemble, de LFI aux Verts, aux socialistes à la majorité, jusqu'à LR. Je pense que nous avons des chances sérieuses d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale", estime-t-elle au micro de Romains Desarbres.

Vers un pays à l'arrêt pendant un an ?

Selon un dernier sondage Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, réalisée par OpinionWay, projette que le Rassemblement national aurait entre 205 et 230 sièges. Bien loin des 289 sièges nécessaires pour avoir la majorité absolue. "Les projections en sièges sont ne sont pas une science exacte",répond-elle. "Il y a deux ans, on nous donnait maximum 40 sièges et on en a eu 89. Donc j'ai l'impression que tout ça a pour vocation un peu de démotiver nos électeurs", regrette Marine Le Pen.

Et l'ancienne candidate à l'élection présidentielle insiste pour que les électeurs lui donne une majorité absolue à l'Assemblée nationale. "À partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue, ni pour les uns, ni pour les autres, alors aucune loi ne sera votée. Or nous sommes les seuls à pouvoir avoir une majorité absolue". Si ce n'est pas le cas," pendant un an, car la dissolution de l'Assemblée ne pourra pas être prononcée avant un an, le pays va être à l'arrêt au pire moment pour lui. Ça va arriver au moment où toutes les factures arrivent des erreurs qui ont été faites, et où le peuple français souffre énormément", conclut-elle.