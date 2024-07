SONDAGE - Législatives 2024 : voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle Assemblée nationale

Selon une nouvelle projection des sièges de la future Assemblée nationale par Opinionway réalisée pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, le Rassemblement national et leurs alliés pourraient obtenir entre 205 à 230 sièges, soit une augmentation comprise entre 117 à 142 sièges par rapport à 2022. Mais ce résultat ne donnerait qu'une majorité relative au parti à la flamme. Pour rappel, un seuil de 289 sièges est nécessaire pour décrocher une majorité absolue, condition sine qua non érigée par Jordan Bardella pour prendre la tête d'un gouvernement.

Une augmentation pour la gauche, une baisse pour la droite

La coalition de gauche, le Nouveau Front Populaire, peut espérer voir son nombre de sièges augmenter. D'après le sondage d'Opinionway, la gauche pourrait obtenir entre 150 et 180 sièges à la chambre basse, soit une hausse de 19 à 31 sièges par rapport à 2022. La majorité présidentielle serait alors la grande perdante de ces élections législatives. Renaissance pourrait espérer entre 125 à 155 sièges, soit une perte de 95 à 125 sièges par rapport à 2022 et la majorité relative que le camp présidentiel avait obtenue.

Enfin, les Républicains et leurs alliés seront potentiellement les moins bien lotis à l'Assemblée. Toujours selon le même sondage, le parti pourrait perdre entre 11 à 23 sièges au palais Bourbon pour un nombre total de sièges estimé entre 38 à 50.