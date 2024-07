Législatives 2024 : le RN veut tirer profit du barrage républicain pour attirer les électeurs modérés

Le Rassemblement national vise la majorité absolue dimanche prochain mais devra pour cela enjamber le barrage anti-RN qui se met en place. Plus de 170 désistements ont déjà eu lieu dans des triangulaires pour favoriser les adversaires du parti de Jordan Bardella. Malgré tout, face à cette stratégie, Jordan Bardella entend d’abord rassurer, puis s’afficher comme le rempart au Nouveau Front populaire, qu'il qualifie de "péril existentiel pour le pays".

Depuis dimanche soir, le patron du RN met ainsi en avant des points clés du programme de la coalition des gauches, susceptibles de détourner les électeurs modérés. "On voit se dresser cette alliance d'extrême gauche qui peut l'emporter dimanche, qui veut libérer 20% des détenus, qui veut désarmer la police, qui veut créer une montagne de nouveaux impôts et qui va venir fragiliser les classes populaires et les classes moyennes", estimait-il sur TF1, ce lundi soir.

"Nous sommes prêts aujourd'hui"

"Et moi, j'appelle effectivement les Français à faire le choix d'une alternance raisonnable, responsable, qui a, à la fois, le souci des gens, mais aussi celui du destin de la France. Et nous sommes prêts aujourd'hui", a assuré Jordan Bardella.

Dans le viseur de Jordan Bardella : le vote des électeurs centristes qui devront choisir au second tour entre le RN et le Nouveau Front populaire. Parmi eux notamment : les retraités… Ils sont 17 millions et traditionnellement attachés à la stabilité. D’où la volonté pour le président du Rassemblent national d’apparaître autant rassembleur que respectueux des institutions.