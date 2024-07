Législatives 2024 : combien les financements de l'État pourrait rapporter au Rassemblement national ?

Dimanche soir, le Rassemblement national pourrait gagner le jackpot. Donné grand favori des élections législatives, le parti pourrait recevoir plus de la moitié des financements de l'État, soit 66 millions par an, répartis entre les différents groupes politiques. Ces 66 millions seront versés d'une part en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour et de l'autre, en fonction du nombre d'élus au Parlement.

20 millions d'euros par an pour le Rassemblement national

Dans les deux cas, la très forte montée du Rassemblement national garantit une augmentation significative de ses subventions, puisque le parti à la flamme obtient à peu près autant d'euros qu'il a de voix. Chaque électeur rapportant environ 1,60 euro à sa famille politique, le tout au détriment de la majorité présidentielle qui perdrait, elle, presque la moitié de ses financements dans cette élection.

Au total, la somme accordée au RN pourrait donc avoisiner les 20 millions d'euros par an. Un pactole qui permettra surtout aux partis qui peinaient ces dernières années à sortir la tête de l'eau de partir en campagne pour 2027 avec une avance financière plus que confortable.