Le vice-président des Républicains Guillaume Peltier est l'invité d'Europe 1 mardi à 8h15

Le gouvernement fait-il les bons choix face au coronavirus, un an après le début de la crise ? Quels outils sont les plus adaptés pour défendre la laïcité ? Comment la droite doit-elle se positionner par rapport à Emmanuel Macron, en vue de l'élection présidentielle du printemps 2022 ? Guillaume Peltier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher, est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, mardi matin, à 8h15, pour répondre à toutes ces diverses questions.