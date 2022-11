Le RN à la tête d’un groupe d’étude sur l’antisémitisme ? Impensable pour la Nupes et la Macronie

Se pourrait-il que le Rassemblement national se retrouve en charge du groupe d'étude sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale ? C'est en tout cas ce que laisse entendre une liste provisoire diffusée par l'institution ce mercredi. Cette liste prévoit la répartition des présidences des groupes d'études à chacune des formations politiques composant l’Assemblée. Chaque formation politique peut donc faire ses candidatures en fonction de son nombre de députés dans l'hémicycle. Dans ce contexte, le RN, deuxième parti avec 89 élus, essaie de consolider sa position et a officiellement formulé une demande pour être en charge des travaux sur l'antisémitisme.

Une opportunité pour Sébastien Chenu, vice-président du RN, de renforcer la stratégie de normalisation du parti. La candidature a tout de suite été vu d'un mauvais œil par les autres partis politiques, qu'ils qualifient "d'une ligne rouge" à ne pas franchir au vu de l'histoire du parti d'extrême droite.

Vives réactions chez les députés de la Nupes

Nombre de députés sont en effet tombés de leurs chaises en recevant par mail cette nouvelle liste et immédiatement, une vive indignation a émergé des rangs de l’opposition. Chez la Nupes, on ne manque pas de rappeler l’histoire du parti, "incompatible" avec cette étude de l’antisémitisme. Dans les colonnes du journal Libération, un collectif d’élus écologistes a rédigé une tribune, dénonçant un "parti fondé par des anciens nazis, des anciens SS, des antisémites notoires (…) pétri de racisme et d’antisémitisme".

Un groupe d'étude sur l'antisémitisme à @AssembleeNat présidé le #RN !?

Si cela devait arriver, jamais le Crif et les institutions juives ne participeront à cette mascarade.

Ce serait une ineptie et une manipulation inacceptables.

De son côté, le président du Conseil représentatif des Institutions juives de France (CRIF) a violemment réagi sur Twitter : "Jamais le CRIF et les institutions juives ne participeront à cette mascarade. Ce serait une ineptie et une manipulation inacceptables", a-t-il écrit. Enfin, chacun a rappelé les propos antisémites du fondateur et ancien président du parti Jean-Marie le Pen.

Une décision encore provisoire

Afin de remettre de l'ordre dans les rangs, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a déclaré qu’"aucune création, aucune attribution n’est actée avant décision du bureau de l’Assemblée". Ce résultat, distribué aux députés, est issue d’une décision non définitive, puisque seul le bureau de l’Assemblée aura la décision finale. Il faudra donc attendre le résultat le 15 novembre prochain avec la réunion de ce bureau pour attribuer les présidences.