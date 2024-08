Le PS ne soutient pas la menace de destitution de Macron brandie par LFI

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a écarté l'hypothèse d'un soutien du PS à une procédure de destitution d'Emmanuel Macron, menace brandie par La France insoumise, estimant dimanche préférer la "censure" si le président refusait de nommer un Premier ministre issu de la gauche. Ce nouveau désaccord entre les deux principales composantes du Nouveau Front populaire, qui continue de revendiquer Matignon, annule toute chance de voir cette procédure complexe aboutir au Parlement. Dans une tribune publiée dans l'hebdomadaire La Tribune Dimanche, les Insoumis avaient en effet menacé le président de la République d'engager cette démarche s'il "passait outre" le résultat des urnes.

Mais cette tribune "n'engage que leur mouvement" et non l'ensemble du Nouveau Front populaire, a écrit Olivier Faure sur X. "La réponse à une nomination d'un (Premier ministre) qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine, est la censure", a-t-il ajouté. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot et le coordinateur du mouvement Manuel Bompard avaient justifié leur initiative par la dénonciation d'un "coup de force institutionnel contre la démocratie" attribué à Emmanuel Macron, sur le point, selon eux "de nommer un chef de gouvernement sans tenir compte du résultat politique" des élections législatives anticipées.

Cette tribune n’est signée que par les dirigeants de LFI. Elle n’engage que leur mouvement. La réponse à une nomination d’un PM qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine, est la censure. https://t.co/1hq3x4K9kR — Olivier Faure (@faureolivier) August 18, 2024

Nombreuses désolidarisations

Même s'il avait été soutenu par tout le NFP, cet "avertissement solennel" des Insoumis aurait été complexe à mettre en place : une procédure de destitution nécessite en effet de convaincre Assemblée et Sénat de se constituer en "Haute cour". Ce qui nécessite, notamment, une majorité des deux tiers dans chaque hémicycle, puis lors du vote de tous les parlementaires.

D'autres membres du PS se sont désolidarisés de la proposition de LFI, comme l'opposant interne à Olivier Faure, Nicolas Mayer-Rossignol. "Discutée ? Non. Approuvée ? Non. Engageant le NFP ? Non. Cette tribune - ni fait ni à faire - n'engage que ses auteurs", a écrit sur X le maire de Rouen. "Destituer le Président pour cause de non-respect de la volonté mélenchonienne ? Lunaire ! LFI tire encore la gauche vers l'extrémisme et sort du champ républicain", a pour sa part réagi le ministre démissionnaire de la Justice Eric Dupond-Moretti.

Arrivée en tête du second tour des législatives anticipées mais loin de la majorité absolue à l'Assemblée, la coalition de gauche du NFP revendique Matignon et aimerait y installer la haute-fonctionnaire Lucie Castets. Cette dernière doit accompagner une délégation du NFP à l'Élysée vendredi lors d'une journée de consultations organisée par Emmanuel Macron avec tous les responsables des forces politiques du Parlement. Interrogée par La Tribune Dimanche, la cheffe des Écologistes Marine Tondelier avait pour sa part évité le sujet: "Je n'ose imaginer qu'Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castets", avait-elle balayé.