Nouveau gouvernement : Emmanuel Macron prêt à recevoir Lucie Castets le 23 août

Emmanuel Macron est prêt à recevoir Lucie Castets, candidate désignée pour Matignon par l'alliance de gauche Nouveau front populaire (NFP), lors des échanges auxquels il convie les forces politiques le 23 août à l'Elysée, a appris l'AFP dans l'entourage du chef de l'État. "Le président ne s'y oppose évidemment pas si c'est une demande collective et que les forces politiques du NFP jugent que c'est utile pour que l'échange soit constructif", a indiqué cette source. L'entourage de Lucie Castets a pour sa part indiqué que les chefs de partis du NFP lui avaient proposé "de les accompagner lors de ces échanges" : "elle sera donc présente à leurs côtés".

"Déni de démocratie"

La gauche, loin de la majorité absolue, mais forte du plus grand nombre de sièges, prétend toujours former le gouvernement. Dénonçant un "déni de démocratie" avec le refus présidentiel de s'y plier, elle a tenté,malgré les JO et la période estivale, de maintenir la pression pour aboutir à la nomination de Lucie Castets.

"La question n'est pas un nom. La question, c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour qu'un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays", avait-il estimé, jugeant "faux" de prétendre que le NFP avait une majorité "quelle qu'elle soit".