Le PNF a ouvert une enquête préliminaire visant Édouard Philippe : quels risques politiques pour l'ancien Premier ministre ?

Des perquisitions ont été menées mercredi à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d’une enquête préliminaire du parquet national financier ouverte en décembre 2023 pour des soupçons de prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral, visant notamment le maire du Havre, Édouard Philippe et une de ses adjointes.

Des perquisitions qui font suite à une plainte déposée par une ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine qui dénonce un contournement des règles de passation des marchés publics. Cette affaire s’apparente à un caillou dans la chaussure de l’ancien Premier ministre qui ne cache pas ses ambitions présidentielles.

Un règlement de compte à l'origine de l'affaire ?

Dans l’entourage d'Édouard Philippe, on ne se montre pas inquiet et on tente de minimiser les soupçons qui pèsent sur l’ancien Premier ministre. Certains de ses proches laissent entendre qu’un règlement compte politique ou personnel pourrait être à l’origine de cette affaire. Le maire du Havre affiche lui-même sa sérénité. Il n'a ni été entendu dans ce dossier ni mis en examen.

Cette enquête préliminaire qui n’en est qu’à ses débuts ne constitue donc pas à ce stade un obstacle sur la route menant à la présidentielle de 2027. Cela fait plusieurs mois qu’Édouard Philippe se prépare à être candidat en sillonnant les territoires, en rencontrant des élus locaux et en misant sur une stratégie de discrétion médiatique.

Voir son nom associé dans l’actualité à des soupçons de la justice n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour lui en termes d’image surtout au moment où il doit mener un combat politique pour exister face au Premier ministre Gabriel Attal, un rival de plus en plus sérieux dans son camp dans la course à l’Élysée.