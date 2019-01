Le PCF participera à la grève et aux manifestations du 5 février

Le PCF a annoncé mercredi qu'il participerait à la grève et aux manifestations du 5 février à l'appel de la CGT, appel soutenu notamment par Éric Drouet, une des figures des "gilets jaunes". "Alors que la mobilisation des 'gilets jaunes' continue, alors que les réponses apportées sont insuffisantes, le PCF sera mobilisé mardi 5 février partout en France pour répondre à l'urgence sociale", écrit le parti dans un communiqué. "Les communistes s'impliqueront dans tous les échanges citoyens, les favoriseront et aideront à ce qu'ils se traduisent en propositions concrètes", ajoute-t-il, précisant que Fabien Roussel, son secrétaire national, participerait à la manifestation parisienne.

Un mouvement rallié par LFI et le NPA. La CGT a appelé "à la grève" le 5 février et à "des manifestations" sur tout le territoire, pour répondre à l'"urgence sociale", réclamant une hausse du Smic et une réforme de la fiscalité. L'appel à la transformer en "blocage total" a été partagé sur Facebook par Éric Drouet. Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et le porte-parole du NPA Olivier Besancenot ont ensuite apporté leur soutien à cette grève, souhaitant "une convergence" entre "gilets jaunes" et mouvements sociaux.