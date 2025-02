Le Parti socialiste participera bien au débat sur l'identité nationale, affirme Olivier Faure

Le Parti socialiste répond présent. Il participera bien au débat voulu par le Premier ministre sur l'identité française. Cette idée, annoncée par François Bayrou, le vendredi 7 février, fait suite aux polémiques qu'il y a pu y avoir autour d'une autre phrase du chef du gouvernement sur la submersion migratoire. Après le "ce n'est pas tabou", Olivier Faure confirme sa volonté de participer.

Le Parti socialiste continuera à parler fort, c'est le message d'Olivier Faure pour expliquer la participation du PS au débat sur l'identité nationale . Le premier secrétaire du Parti Socialiste , qui critique une vision figée et rance d'une France blanche et catholique, était l'invité de la matinale de BFMTV.

"Il faut prendre son risque, plutôt que de laisser la place vide être occupée par la droite et par l'extrême droite. Il faut que la gauche puisse parler de ce qu'elle pense être l'identité du pays. Je ne veux pas fuir, je veux au contraire me confronter à ce que la droite et l'extrême droite portent aujourd'hui".

Le "PS a largué les amarres avec la non-censure"

Le parti à la rose applique ainsi une stratégie offensive avec une double ambition. D'une part, obliger le bloc central à se positionner sur cette question de l'identité nationale et d'autre part, faire entendre la voix de la gauche face au reste de l'échiquier politique.

Alors que le divorce avec le Nouveau Front populaire semble acté et que La France insoumise crie à la trahison. À l'image de Jean-Luc Mélenchon pour qui le "PS a largué les amarres avec la non-censure et n'a désormais plus aucune limite".