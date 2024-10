Le gouvernement publie la carte de déploiement de l'éolien en mer d'ici 2035 et 2050

Le gouvernement français a publié, vendredi, une cartographie des zones prioritaires pour le déploiement de l’éolien en mer, visant à faire de cette source d'énergie renouvelable un pilier de la production électrique nationale. Selon cette stratégie, l'éolien en mer devrait représenter 20 % de la production électrique française d'ici 2050, avec des objectifs de 18 gigawatts (GW) en 2035 et 45 GW en 2050, contre seulement 1,5 GW actuellement.

Lancement imminent de l'appel d'offres AO10

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit le lancement de l’appel d’offres numéro 10 (AO10) dès début 2025, qui proposera 9,2 GW de nouveaux projets. Cela représente environ 150 % de la capacité déjà attribuée et six fois celle des parcs actuellement en service. L'attribution de l'AO10 est attendue à l'automne 2026 et pourrait inclure plusieurs projets d'envergure, dont des éoliennes posées en Manche et en Bretagne, ainsi qu'un projet flottant.

Olga Givernet, ministre déléguée à l'Énergie, a souligné que l'éolien en mer est "une pièce maîtresse" de la stratégie énergétique du pays. Elle a ajouté que les nouvelles zones identifiées permettront de lancer un appel d'offres qui aura un impact positif sur l'industrie des énergies renouvelables et l'emploi local.

Ce déplacement sur le parc éolien de Fécamp illustre la stratégie que nous portons avec @AgnesRunacher : être sur un mix énergétique équilibré et décarboné. Aujourd'hui ce parc peut alimenter près de 770 000 personnes en électricité

Consultation publique et engagement environnemental

La cartographie a été élaborée à l'issue d'un vaste débat public, "La mer en débat", qui a recueilli plus de 20.000 contributions. Ce processus visait à concilier la production d'énergie décarbonée avec les activités de pêche, de transport, et le respect de la biodiversité marine et des paysages côtiers. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre ces différentes préoccupations.

Perspectives d'emploi et développement industriel

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a salué la détermination du gouvernement à faire de l'éolien en mer un élément clé de la transition énergétique. Actuellement, ce secteur génère plus de 8 300 emplois en France et pourrait dépasser les 20 000 emplois d'ici 2035, selon les prévisions.

À ce jour, trois parcs éoliens en mer sont en service en France, tandis que trois autres sont en construction et deux ont été attribués. Quatre procédures sont actuellement en cours, témoignant de l’engagement croissant du pays envers cette technologie prometteuse.